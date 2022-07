Aurane Reihanian, ex-président des Jeunes LR, demande la dissolution du parti les Républicains

Laurent Wauquiez

Dans une lettre destinée à la présidente par intérim des Républicains, Annie Gennevard, le jeune élu, Aurane Reihanian proche de Laurent Wauquiez, estime que sa famille politique n'a pas pris le temps de faire l'inventaire de sa «débâcle» après les deux derniers scrutins nationaux écrit Le Figaro.

«Notre candidate à la présidentielle a fait moins de 5% au niveau national - soit parfois 1% dans certains secteurs - nous avons perdu plus d'un tiers de députés aux législatives et cela fait quinze ans que nous perdons toutes les élections nationales. Cette réalité nous montre que nous n'avons aucune utilité politique auprès des Français et qu'il est temps d'acter la mort de l'astre LR en bureau politique et créer un nouveau parti», explique au Figaro l'élu d'opposition de Bourg-en-Bresse, âgé de 29 ans.

«Sur le fondement de l'article 62 des statuts de notre mouvement, je vous propose de mettre à l'ordre du jour du prochain bureau politique la proposition de dissolution du Mouvement afin de créer une nouvelle offre politique» conclut Aurane Reihanian dans sa lettre à Annie Gennevard.