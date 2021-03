Au Royaume-Uni, la Une de Charlie Hebdo fait polémique

Suite à l'interview donnée par Meghan et Harry à Oprah Winfrey, le journal satirique a comparé l'ex-actrice et George Floyd.

Nous en avions parlé, elle est maintenant caricaturé. L'interview événement de la semaine dernière accordée par la semaine dernière à Oprah Winfrey par le couple royal s'est retrouvée en Une de Charlie Hebdo. L'hebdomadaire satirique a présenté la reine poser son genou sur le cou de la duchesse avec en titre "Pourquoi Meghan a quitté Buckingham ?" et en réponse de l'intéressée "Parce que je ne pouvais plus respirer". Cette référence à l'affaire George Floyd a fait enfler une polémique outre-Manche et outre-Atlantique et sur les réseaux sociaux les réactions ne se sont pas fait attendre.