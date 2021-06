Attentats de Novembre 2015 : Olivia Ronen va assurer la défense de Salah Abdeslam

L'avocate Olivia Ronen au palais de justice de Paris le 19 mars 2018.

Maître Olivia Ronen va assurer la défense de Salah Abdeslam, le principal accusé des attentats du 13 novembre 2015, selon des informations de France Info. Salah Abdeslam a eu deux avocats précédemment : Sven Mary en Belgique et Franck Berton en France. Ces deux avocats ont jeté l'éponge fin 2016, leur client restant enfermé dans son mutisme.

C'est Salah Abdeslam, lui-même, qui a désigné Maître Olivia Ronan il y a quelques mois. Elle l'a rencontré plusieurs fois ces dernières semaines à Fleury-Mérogis, où il est détenu.

Maître Ronen est déjà intervenue pour la défense de jeunes radicalisés, mais aussi de membres de la mouvance d'extrême droite. Cette avocate a été élue secrétaire de la Conférence en 2016, un statut acquis à l'issue du plus prestigieux des concours d'éloquence.

Salah Abdeslam fait partie des 14 accusés qui seront jugés par la cour d'assises spéciale de Paris, à partir du 8 septembre, pendant plusieurs mois.

Salah Abdeslam, détenu en France et placé à l'isolement, sera notamment jugé pour « association de malfaiteurs terroriste criminelle », « meurtres en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste ». Les autres accusés sont des logisticiens, convoyeurs et intermédiaires présumés. Six autres personnes sont visées par un mandat d'arrêt.

Signe de l'ampleur de l'enquête, le dossier d'instruction fait un million de pages et 542 tomes. Pour accueillir les plus de 1.750 parties civiles, une salle d'audience de 550 places a été construite au cœur de l'historique palais de justice de Paris, sur l'île de la Cité. Au moins 17 salles de la cour d'appel pourront être utilisées pour retransmettre les débats. Une webradio sécurisée permettra aux victimes de suivre les audiences de chez elles, en léger différé.