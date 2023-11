Attaque à l'arme blanche à Crépol : « Une bande est venue pour tuer des gens », déplore la maire

Après l'attaque à l'arme blanche dans un petit village, un adolescent de 16 ans, licencié du Rugby club romanais péageois, est décédé et deux autres jeunes sont en urgence absolue. Au total, on compte 17 victimes.

Une vive émotion. Dans la nuit du 18 au 19 novembre, alors que 350 jeunes étaient réunis pour le bal de l'hiver du village de Crépol dans la Drôme, des individus venus de l'extérieur, sans doute des "jeunes de cité" de Romans-sur-Isère d'après les premiers éléments de l'enquête, ont pénétré dans la salle des fêtes. Ils ont agressé de nombreuses personnes à l'arme blanche pour un motif encore indéterminé. « Une bande est venue pour tuer des gens », a asséné la maire de Crépol, Martine Lagut. « Ils n’étaient pas venus pour s’amuser mais pour faire du mal. Ce drame endeuille une famille. Ce sont des enfants de 16-17 ans des villages alentour qui étaient là. Quand je pense à eux… C’est terrible », poursuit-elle.

Une enquête confiée à la section de recherches de Grenoble a été ouverte « pour homicide et tentatives d’homicides en bande organisée ». La commune de Crépol, située à 18 km au nord de Romans-sur-Isère, compte 532 habitants.

« J'éprouve une profonde émotion après la mort d'un jeune homme, dans la nuit, à Crépol », a réagi Emmanuelle Anthoine, députée LR de la 4e circonscription de la Drôme. « Une fête de village, cœur battant de nos communes rurales, a été le théâtre de l'effroyable et de la barbarie. Une bande de jeunes s'est attaquée violemment à l'arme blanche aux participants de cette soirée festive et ce, pour un motif encore indéterminé. […] J'adresse toutes mes pensées et mon soutien aux victimes et à leurs proches et m'associe à la peine de la famille de Thomas mortellement blessé. Je condamne fermement ces faits abominables et intolérables. L'enquête devra permettre d'appréhender les auteurs, pour que la justice puisse être rendue avec la plus grande fermeté. »