Assemblée : tension entre les députés d'Horizons, le parti Edouard Philippe, et Renaissance le parti du président

Bruno Le Maire

Mis en minorité à l'Assemblée nationale samedi soir, les soutiens d’Emmanuel Macron ont observé les LR, le RN et la gauche adopter un amendement allouant 120 millions d’euros aux départements qui versent le RSA en 2022, pour compenser intégralement la hausse de 4 % de cette prestation constate Le Parisien.

Mais ce n'est pas tout : 13 députés d'Horizons, le parti d'Edouard Philippe pourtant allié de la majorité, ont voté cette mesure, contre l'avis du gouvernement.

« Essayer de voter à la hussarde des crédits aux collectivités ne me paraît pas approprié », a lancé Aurore Bergé la présidente des députés Renaissance avant la suspension de séance.

Même agacement pour Bruno Le Maire : "Le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, s’est dit « stupéfait de voir des parlementaires qui n’ont que le mot rétablissement des finances publiques à la bouche engager de telles dépenses publiques ».

« Ce n’est pas normal, ils se moquent de nous ! » fustige un Marcheur, quand un autre témoigne du « trouble » jeté dans la majorité. « On a voulu envoyé un signal : on doit travailler avec les collectivités », répond Laurent Marcangeli, le président du groupe Horizons cité par Le Parisien.

Pas seulement, à écouter un autre cadre philippiste. « On en a assez que tout se passe dans notre dos. Bergé est méprisante. Il y a un climat de suspicion qui règne et on découvre au dernier moment les deals qui sont faits avec LR. On doit être respectés. »