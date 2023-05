Assemblée nationale : François Fillon sera auditionné ce mardi sur ses liens avec la Russie

François Fillon va être auditionné dans le cadre d'une commission d'enquête de l'Assemblée nationale ce mardi 2 mai.

François Fillon sera auditionné à partir de 17h30 ce mardi 2 mai sur ses liens avec Moscou et sa présence au sein de deux conseils d'administration de multinationales russes, selon des informations du Figaro.

L'ancien candidat à la présidentielle va se présenter devant la commission d'enquête initiée par le Rassemblement national (RN) et consacrée aux « ingérences politiques, économiques et financières de puissances étrangères ».

Cette commission doit achever ses travaux début juin.

Depuis sa défaite à l'élection présidentielle de 2017, François Fillon s'est reconverti dans le privé et a notamment siégé aux conseils d'administration des entreprises russes Sibur (pétrochimie) et Zarubeshneft (hydrocarbure).

Après l’invasion de l’Ukraine, François Fillon avait annoncé qu’il démissionnait de ses mandats russes. .

L'ancien premier ministre et ex-député de la Sarthe est de retour au Palais Bourbon près d'un an après sa condamnation en appel dans l'affaire des emplois fictifs de sa femme Pénélope à quatre ans d'emprisonnement dont un an ferme, 375.000 euros d'amende et dix ans d'inéligibilité. Le couple avait annoncé son intention de se pourvoir en cassation.

La commission d'enquête sur les ingérences étrangères a été lancée par le Rassemblement national pour tenter de couper court aux accusations faisant du parti un agent de l'influence russe en France. Jean-Philippe Tanguy (RN) en est le président et la députée Renaissance et ex-LR Constance Le Grip rapporteure.

Différents responsables politiques ont déjà été auditionnés, notamment le député européen RN Thierry Mariani, visé par deux enquêtes préliminaires sur de possibles faits de corruption et de trafic d'influence avec une association franco-russe.

Jeudi 4 mai, l'ancien député européen RN Jean-Luc Schaffhauser sera auditionné sur le prêt russe de 9,4 millions d'euros accordé au parti de Marine Le Pen en 2014. Il est visé par une enquête du parquet national financier sur des commissions qu'il aurait perçues pour l'obtention de ce prêt.