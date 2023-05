Assassinat de Samuel Paty : 14 personnes renvoyées en procès

Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie décapité par un islamiste radicalisé.

L'assassinat du professeur Samuel Paty, qui avait sidéré la France et choqué le monde, fera l'objet de deux procès: les magistrats antiterroristes ont ordonné mardi des procès aux assises pour huit majeurs et devant le tribunal pour enfants pour six adolescents. Le 16 octobre 2020, l'enseignant en histoire-géographie de 47 ans avait été poignardé puis décapité près de son collège à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) par Abdoullakh Anzorov, un réfugié russe d'origine tchétchène. Cet islamiste radicalisé avait été abattu dans la foulée par la police.

L'homme de 18 ans reprochait au professeur d'avoir montré en classe, lors d'un cours sur la liberté d'expression, des caricatures de Mahomet. Dans un message audio en russe, il avait revendiqué son geste en se félicitant d'avoir "vengé le Prophète".

Cet attentat s'inscrit dans un contexte particulier, "alors que se déroulait le procès des attentats de janvier 2015 commis notamment au sein des locaux de Charlie Hebdo (...) et dans le contexte de menaces terroristes très élevées en France", soulignent les juges d'instruction dans l'ordonnance de mise en accusation à laquelle l'AFP a eu accès mardi.

Deux autres attaques ont eu lieu à cette période, début septembre devant les anciens locaux de Charlie Hebdo à Paris et fin octobre à la basilique de Nice. Pour les magistrats, Abdoullakh "Anzorov, déjà ancré dans la violence depuis son jeune âge au regard des procédures mises en évidence, s'est radicalisé fortement à l'été en 2020".

