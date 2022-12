Argentine - France : au bout d’un match à couper le souffle, l'Albiceleste de Lionel Messi remporte sa 3e Coupe du monde aux tirs au but malgré un triplé de Mbappé

L’Argentine de Lionel Messi a remporté la Coupe du monde 2022 au Qatar face à l'équipe de France.

Il aura fallu aller jusqu'aux tirs au but pour que l'Argentine remporte sa troisième étoile. Kylian Mbappé a marqué de son empreinte la finale en inscrivant trois buts, plus un penalty dans la séance de tirs au but.

Au terme d'un match au scénario inouï, qui s'est terminé aux tirs au but, l’Argentine de Lionel Messi a remporté la Coupe du monde 2022 au Qatar. Le match s’est achevé à 3-3 à l'issue des prolongations et 4 tirs au but à 3. Le gardien argentin a permis de sauver son équipe lors de la séance des tirs au but en arrêtant certains tirs français.

Lionel Messi remporte le trophée qui lui manquait.

Les Bleus sont inconsolables après avoir réduit l'écart à plusieurs reprises.

Après être revenue deux fois au score, l’équipe de France a fini par s’incliner aux tirs au but en finale de la Coupe du monde.

L’Argentine aura donc une troisième étoile sur son maillot.

Lionel Messi a brisé le rêve des Bleus. Au terme d'une finale épique (3-3), l'équipe de France a cru jusqu'au bout pouvoir garder son titre grâce à un triplé de Kylian Mbappé, qui a marqué de son empreinte ce match au scénario fou.

A 35 ans, Lionel Messi remporte sa première Coupe du monde. Après Diego Maradona, le joueur du PSG Lionel Messi a permis de faire vibrer le peuple argentin et d’apporter ce troisième titre mondial lors de la finale de la Coupe du monde 2022.