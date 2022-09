Après la rupture du contrat avec la France, l'Australie risque de manquer de sous-marins

Sous-marin

Il y a un an, l'Australie a rompu le contrat signé avec la France, au profit d'une commande de sous-marins nucléaires aux Etats-Unis. Mais tout ne se passe pas comme prévu remarque Le Figaro.

"Le pacte scellé avec les Britanniques et les Américains a immédiatement suscité des interrogations: comment l’Australie, qui n’a pas d’industrie nucléaire, va-t-elle assurer la maintenance de ces sous-marins ? Et, surtout, quand ceux-ci seront-ils livrés, et par qui ?" souligne Le Figaro.

"Le nouveau ministre de la Défense, Richard Marles, a reconnu (...) que le carnet de commandes des chantiers navals américains comme britanniques était plein, et qu’il allait donc falloir faire preuve de beaucoup de patience avant de réceptionner ces sous-marins."

"Ses sous-marins actuels, bien que leur durée d’utilisation soit certainement prolongée de dix ans, seront mis au rebut avant que leurs remplaçants ne soient construits."

"Reste la possibilité d’acheter des sous-marins à propulsion conventionnelle auprès d’autres fournisseurs."

"Emmanuel Macron aurait proposé à Anthony Albanese, lors de leur rencontre à Paris en juillet dernier, de livrer quatre sous-marins qui ne seraient cette fois pas construits à Adélaïde, comme le prévoyait le contrat originel, mais à Cherbourg".