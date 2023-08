Après la mort de militaires français, Macron confirme à l'Irak sa détermination à combattre l'État islamique

Le président français Emmanuel Macron a redit à l'Irak sa détermination à combattre le groupe État islamique lors d'un entretien avec le premier ministre irakien.

Le président français Emmanuel Macron a redit à l'Irak sa détermination à combattre le groupe État islamique lors d'un entretien avec le premier ministre irakien, après la mort de trois militaires français au cours du mois d'août, a annoncé mercredi 30 août l'Élysée.

Emmanuel Macron a réitéré à Mohamed Chia al-Soudani «l'engagement de la France à poursuivre la lutte contre Daech, son engagement résolu dans le cadre de la coalition internationale, aux côtés du gouvernement irakien, du gouvernement régional du Kurdistan d'Irak et des Forces démocratiques syriennes, ainsi que son soutien aux populations irakiennes, notamment dans les zones libérées de Daech», a déclaré la présidence française.

L'entretien téléphonique a eu lieu mardi quelques heures après l'annonce de la mort d'un membre des forces spéciales françaises lors d'une opération anti-djihadiste en appui de l'armée irakienne. Quatre autres militaires français ont été blessés lors de cette opération. Deux autres avaient été tués dans d'autres circonstances pendant le mois d'août. Selon une source sécuritaire irakienne à Kirkouk, lundi soir, une opération conjointe «des forces antiterroristes irakiennes et des militaires des forces françaises stationnées à Kirkouk ont essuyé une embuscade» de djihadistes du groupe EI dans la province de Salahedine, dans le désert d'al-Aïth, frontalier de la province de Kirkouk.

L'acronyme arabe Daech est couramment utilisé par la France pour désigner le groupe EI. «Le premier ministre irakien en a remercié le président de la République et a rendu hommage aux trois militaires français morts en opération en Irak au cours des derniers jours», selon le communiqué de l'Élysée. Environ 600 militaires français sont déployés dans la région dans le cadre de l'opération Chammal, qui comprend un volet formation et conseil des forces irakiennes et un volet appui aérien au profit de la coalition internationale Inherent Resolve contre le groupe EI, créée en 2014.