Après avoir tardé à s'y mettre, la droite est présente sur tous les réseaux sociaux

Aurélien Pradié

Mais ses responsables restent prudents et pensent qu'il ne faut pas les surévaluer

"Avant d’intégrer le nouveau réseau de discussions Clubhouse cette semaine, le parti présidé par Christian Jacob a adopté Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Il vient également de se mettre sur la plateforme collaborative Twitch pour diffuser des directs. Puis le mouvement LR lancera des opérations avec des youtubeurs dès l’été," constate Le Figaro.

A Châteauroux, le maire Gil Avérous estime : «Il y a une révolution des réseaux sociaux, une lame de fond. Ils sont devenus un nouveau moyen de communiquer indispensable». Il y consacre plus deux heures de son temps quotidien à cette activité.

Le secrétaire général des Républicains, Aurélien Pradié, reste prudent. il se dit «totalement lucide» face au caractère «illusoire» et «factice» de ces supports. «Cette question des influenceurs et des réseaux sociaux est un vrai sujet mais il faut l’aborder avec la tête froide car on surévalue beaucoup la surexcitation dans ces espaces où se retrouvent tous ceux qui n’ont aucune réalité politique»