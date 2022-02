Apple a annoncé que les gens seront alertés plus tôt qu'un AirTag inconnu voyage avec eux.

Et lorsque les gens sont avertis d'un "suivi indésirable" par un AirTag, les utilisateurs d'appareils iPhone 11, iPhone 12 et iPhone 13 pourront utiliser la "recherche de précision", pour mieux localiser l'AirTag inconnu. Auparavant, seul le propriétaire de l'AirTag pouvait le faire.

Actuellement, les utilisateurs d'iOS peuvent envoyer une alerte de suivi indésirable pour que l'AirTag suspect émette un signal sonore. Et Apple prévoit en plus l'affichage d'un message d'alerte en plus du signal sonore.