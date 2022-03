Anne Hidalgo refuse de fournir ses notes de frais malgré les injonctions du tribunal administratif

Depuis des mois, un collectif d’associations parisiennes (Union parisienne, Rouler libre, Marais Paris et Paris en colère) a engagé un avocat afin de poursuivre la maire PS de Paris raconte Le Parisien .

La Cada (Commission d’accès aux documents administratifs) et le tribunal administratif lui ont donné raison et enjoint la maire de Paris et candidate à la présidentielle de fournir les pièces demandées. Mais depuis, l’équipe d’Anne Hidalgo joue la montre. Elle a porté l’affaire devant le Conseil d’État ajoute Le Parisien.

En tout cas, Anne Hidalgo a rendu en 2021, 2 838,24 euros non utilisés — soit 16 % de son forfait annuel de 19 720 euros.