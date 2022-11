Allemagne : baisse surprise des prix à la production en octobre

Le drapeau allemand flotte à l'extérieur du Reichstag, le bâtiment qui abrite le Bundestag (la chambre basse du parlement allemand) le 24 février 2021 à Berlin

C’est une baisse inattendue. Destatis, l'office allemand de la statistique, a indiqué que l’indice des prix à la production avait baissé de 4,2% par rapport à septembre, en raison notamment d'un recul des prix du gaz naturel et de l’électricité.

Les économistes s'attendaient à une augmentation de 0,9%. Pourtant, les prix du gaz naturel ont baissé de 9,0% et ceux de l’électricité de 16,9%. C’est « peut-être le premier signe d'un certain relâchement de la pression sur les prix », a expliqué Jens-Oliver Niklasch, économiste chez LBBW, interrogé par Reuters. Pour rappel, les prix ont augmenté de 34,5% sur un an. Un chiffre qui reste inférieur au consensus à +41,5%.