Al-Qaida menace la France et la Suède d’une attaque terroriste

Al-Qaida dans la péninsule arabique menace la France et la Suède d’une attaque terroriste

Al-Qaida dans la péninsule arabique (AQPA) a menacé de frapper un « ministère » à Paris et de détruire une « ambassade suédoise », dans le dernier numéro de son magazine Sada al-Malahim, selon une information de nos confrères du Figaro.

« Il est désormais clairement apparent que la Suède a choisi de prendre la tête dans la guerre contre l'Islam et les musulmans parmi les pays de l'Union européenne, rivalisant ainsi avec la France, le Danemark et d'autres pour la première place dans la course à l'opposition à Dieu et à son messager », peut-on lire dans les pages de cette revue. Al-Qaida fait ici référence aux récents autodafés du Coran, en Suède.

« La Suède, la France et d'autres pays qui combattent Dieu (...) ne comprennent pas simplement des paroles abstraites. Ils ne comprennent pas le langage du dialogue et de la communication (...) Ils ne comprendront pas et ne tiendront pas compte, jusqu'à ce qu'ils entendent des nouvelles comme "L'ambassade suédoise a été rasée suite à une explosion violente" ou "Une attaque armée contre un ministère à Paris"».

Interrogé par le Figaro, le président du Centre d’analyse du terrorisme Jean-Charles Brisard estime que ces « menaces illustrent la persistance du risque terroriste, largement alimenté par le contexte local », citant par exemple l’interdiction de l’abaya dans les écoles. Et de pointer la « reconstitution progressive de capacités de projection de la menace d’al-Qaida et de l’État islamique, depuis l'Afghanistan, la zone syro-irakienne, le Sahel et le Yémen ».