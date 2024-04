Aide à l'Ukraine : l'enveloppe américaine « sauvera des milliers et des milliers de vies », selon Volodymyr Zelensky

Les Etats-Unis vont apporter une nouvelle aide financière à l'Ukraine.

Le président des Etats-Unis, Joe Biden, a salué l'adoption samedi par la Chambre des représentants d'une « aide cruciale » à l'Ukraine et Israël, au « rendez-vous de l'Histoire ». Cette enveloppe de 95 milliards de dollars, dont 61 pour l’Ukraine, envoie « un message clair sur la puissance du leadership américain à travers le monde », a confié Joe Biden. Le locataire du Bureau ovale a exhorté le Sénat à approuver ces enveloppes au plus vite.

Après l'adoption de l'enveloppe d'aide, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a exprimé sa « reconnaissance » pour « cette décision qui maintient l'histoire sur la bonne voie ».

Selon le dirigeant ukrainien, « le projet de loi vital sur l'aide américaine adopté aujourd'hui empêchera la guerre de s'étendre, sauvera des milliers et des milliers de vies et aidera nos deux nations à devenir plus fortes. Merci l'Amérique ! », a-t-il commenté sur le réseau social X, selon des informations de TF1.

Le Kremlin a dénoncé ce choix des Etats-Unis. Selon la Russie, l'aide américaine votée samedi « tuera encore plus d'Ukrainiens à cause du régime de Kiev ».

Pour le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, cité par l'agence de presse d'État TASS, « la décision de fournir une aide à l'Ukraine était attendue et prévisible. Elle enrichira davantage les États-Unis d'Amérique et ruinera encore plus l'Ukraine ».

L'aide américaine à l'Ukraine, Israël et Taïwan votée samedi « va exacerber les crises mondiales », a dénoncé Moscou après le vote favorable de la Chambre des représentants à un nouveau paquet d’aides financières.

« L'aide militaire au régime de Kiev est un soutien direct aux activités terroristes ; à Taïwan : une ingérence dans les affaires intérieures de la Chine ; à Israël : une voie directe vers une aggravation sans précédent de la situation dans la région », a dénoncé sur Telegram la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.