Agnès Pannier-Runacher ne pourra pas s'occuper de sujets concernant l'entreprise pétrolière Perenco

Agnès Pannier-Runacher

La ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher ne pourra pas s'occuper de sujets liés à trois sociétés, y compris l'entreprise pétrolière Perenco dont son père a été un dirigeant, selon un décret paru mardi au Journal Officiel, une semaine après une enquête du média Disclose qui avait provoqué de vives réactions politiques, écrit Le Figaro.

Le 8 novembre, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a lancé des investigations et des vérifications, après une information du site d'information Disclose révélant que les enfants de la ministre détenaient des parts dans une société française, non mentionnée sur sa déclaration d'intérêts, et dont les fonds sont en partie domiciliés dans des paradis fiscaux.