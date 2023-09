Agnès Buzyn règle ses comptes avec Emmanuel Macron et Edouard Philippe dans son livre et regrette d’avoir quitté le ministère de la Santé

L'ancienne ministre française de la Santé, Agnès Buzyn, pose lors d'une séance photo à Paris, le 25 septembre 2023.

Agnès Buzyn publie, ce mercredi 27 septembre, le journal de bord qu’elle tenait à l’époque alors qu’elle était encore ministre de la Santé. Intitulé Journal, Janvier-juin 2020 et publié aux Editions Flammarion, l’ouvrage reprend notamment des échanges avec Emmanuel Macron et Edouard Philippe. Le sous-titre du livre, « Agnès tu as fait peur au président », reflète le climat particulier à l’époque de la gestion de la crise du Covid-19.

Ministre de la Santé de mai 2017 jusqu’à sa démission en pleine pandémie de Covid-19 le 16 février 2020, Agnès Buzyn a été mise en examen en septembre 2021 par la Cour de justice de la République pour sa gestion de la crise. La Cour de cassation a annulé cette décision en janvier dernier. Agnès Buzyn est toujours placée sous le statut de témoin assisté.

Dans un entretien accordé à Ouest-France, elle précise que cet ouvrage ne constitue pas sa défense en prévision de ses échéances judiciaires :

« C'est à la Cour de justice de la République que je me défends avec mes avocats, affirme-t-elle. (...) Là, je rends compte de certains épisodes qui n'ont pas été vus, sus, compris, et surtout je donne mon analyse au fur et à mesure de cette crise ».

Agnès Buzyn a précisé à Ouest-France que le président de la République et l’ancien Premier ministre, Edouard Philippe, « savent parfaitement que ce livre sort » :

« Je les ai informés que j'y publierai nos échanges. Pourquoi ? Parce que ces éléments ont été saisis par la justice et ne sont plus privés. Il y a déjà eu des fuites dans les journaux, il y en aura sans doute d'autres. Donc je préfère les diffuser dans un récit cohérent et chronologique plutôt que de les voir apparaître par petits morceaux, hors contexte et de façon instrumentalisée ».

Agnès Buzyn a précisé que « son travail de médecin hématologue » lui a permis « d’anticiper » l’ampleur de la pandémie, sans toutefois réussir à « convaincre ».

Après sa démission de son poste de ministre de la Santé, alors qu’elle est candidate de la majorité présidentielle à la mairie de Paris, elle confie avoir continué à envoyer des messages à Emmanuel Macron et Edouard Philippe.

Agnès Buzyn dit même « regretter d’avoir quitté le ministère » et évoque une « blessure terrible » et des « pressions fortes » de la part de « beaucoup de personnes » qui avaient « intérêt » à la voir « sortir du gouvernement ».

Dans son « Journal », Agnès Buzyn raconte donc les dessous de la crise Covid, comme le relate Le Parisien, en publiant les bonnes feuilles du livre.

Alors qu’un premier mort du Covid venait d’être recensé en Chine, Agnès Buzyn avait décide d’en informer le Premier ministre Edouard Philippe et le président de la République (PR) Emmanuel Macron. Elle a décidé de retranscrire leurs échanges SMS dans son ouvrage :

« 11 janvier 2020 : « Moi au PM 11h58 : Bonjour Édouard (…) Je me permets de t’alerter sur une épidémie à Wuhan en Chine qui sévit depuis quinze jours et vient de faire un premier mort. Il s’agit d’un nouveau virus de la famille des coronavirus (…). Pour l’instant il n’y a pas de transmission interhumaine évidente. On suspecte le laboratoire P4 de Wuhan de manipuler les virus. (…) Bref, nous prenons des dispositions dans les aéroports pour les vols directs de Wuhan avec des pratiques de détection de la fièvre. Les ARS sont prévenues. Je suis cela de très près »

Alors que l’épidémie est devenue incontrôlable en Italie et que le pays est confiné, Agnès Buzyn, qui n’est plus ministre de la Santé, avait demandé au gouvernement en mars 2020 de mettre la France en quarantaine.

Le 16 mars à 20 heures, Emmanuel Macron annonce à la télévision un confinement strict, sans jamais prononcer le mot. Agnès Buzyn écrit alors à Edouard Philippe pour lui dire qu’il faut clarifier le message que les Français n’ont pas compris. Elle en veut au conseil scientifique qui aurait dû recommander plus tôt de confiner la population.

« 16 mars. « Moi au PM à 21h20 : Te voir en photo sur Instagram avec Delfraissy me rend dingue. Je comprends mieux vos décisions. Je lui écris ce que je pense du président de son conseil scientifique en des mots choisis, notamment pour son goût pour le mélange des genres et son appétence pour les plateaux de télévision. Le message se finit ainsi : Édouard, vous êtes en dehors de la plaque, complètement, et si tu as encore confiance en moi, prenez une décision de confinement car nous avons quinze jours de retard. Et je ne perds pas mes nerfs, je suis lucide depuis des semaines et derrière vos décisions ce sont des gens qui vont mourir. Le discours du PR ce soir est incohérent. Personne n’a rien compris et les gens vont continuer à aller travailler ! J’en ai plein autour de moi. Et arrêtez de faire confiance à ces scientifiques, faites de la politique et prenez vos responsabilités. Et je t’embrasse. »

Reste à savoir si la sortie de ces livres va provoquer des tensions ou des critiques au sein de la majorité présidentielle.