Affichage du portrait du Président en mairie : Un élu RN remplace le portrait de Macron… par une miniature

Portrait du président de la République Emmanuel Macron.

L'Assemblée nationale a voté dans la nuit de mercredi à jeudi dernier un texte décrié des députés macronistes visant à rendre obligatoire les drapeaux français et européen au fronton des mairies de plus de 1.500 habitants, un usage déjà répandu. Au terme d'un examen tendu, la proposition de loi a été soutenue par 130 voix contre 109 en première lecture et doit désormais être examinée par le Sénat.

De plus, les députés ont voté un amendement pour garantir dans toutes les mairies cette fois la présence du portrait officiel du président de la République, un usage lui aussi répandu. Puis deux autres pour apposer la devise Liberté, Egalité, Fraternité sur leurs façades (amendement Léaument, LFI) ou afficher la déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen à l'intérieur (Gosselin, LR). La proposition de loi, portée par le groupe macroniste Renaissance, avait été volontairement inscrite à l'agenda mardi, jour de l'anniversaire de la déclaration de Robert Schuman du 9 mai 1950, considérée comme un texte fondateur de la construction européenne, mais les débats tendus ont débordé sur la soirée de mercredi.

Face à cela, et pour protester contre cette décision, le maire de Piffonds, Xavier Rosalie, a remplacé le portrait officiel du président Emmanuel Macron par une miniature. « C’est un portrait aux dimensions de l’estime que j’éprouve pour ce président », affirme Xavier Rosalie, le maire de Piffonds (Yonne), avant d’accrocher au mur un large cadre contenant une toute petite photo d’Emmanuel Macron. Dans une vidéo très partagée sur les réseaux sociaux, cet élu du Rassemblement national (RN) a tenu à marquer son opposition à la toute récente proposition de loi visant à rendre obligatoire l’affichage du portrait officiel du président de la République.

« Ce président nous impose encore une fois des choses de dictateur, je vais respecter la loi, je vais afficher mon portrait que j’ai choisi qui correspond le mieux au président de la République actuel », lance Xavier Rosalie, avant de remplacer un portrait d’Emmanuel Macron par cette miniature, en affirmant que « ce petit homme » aura marqué l’histoire par sa « méchanceté envers le peuple et envers la patrie ».

