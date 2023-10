Accusé de « lien notoire avec les Frères musulmans », Karim Benzema va porter plainte

Par la voix de son avocat, Karim Benzema annonce son intention de vouloir porter plainte contre Gérald Darmanin

Interrogé sur la lutte face au terrorisme mené par le gouvernement lors de l’émission « L’heure des Pros » de Pascal Praud sur le plateau de CNews, Gérald Darmanin a accusé mardi 17 octobre Karim Benzema d’être « en lien notoire avec les Frères musulmans ». Depuis, l'entourage du ministre de l'Intérieur tente d'éclaircir cette accusation, évoquant « une lente dérive des prises de position » de l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais et du Real Madrid « vers un islam dur, rigoriste, caractéristique de l'idéologie frériste ». Une accusation qui rejette Karim Benzema, attaquant d'Al-Ittihad, club saoudien, qui adressait récemment, sur les réseaux sociaux, ses « prières (aux) habitants de Gaza , victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants ».

Par la voix de son avocat, Me Hugues Vigier, l'ex-international tricolore a répondu à M. Darmanin, réfutant tout lien avec les Frères musulmans. « Ceci est faux ! Karim Benzema n'a jamais eu la moindre relation avec cette organisation. Il a d'ailleurs choisi de vivre en Arabie qui a décrété ladite organisation terroriste, ce que n'a jamais fait la France », a annoncé Me Vigier mercredi.

Ce jeudi matin, Me Vigier a livré plus de détails sur les suites que Karim Benzema souhaitait donner à cette affaire. « Porter plainte, oui », a annoncé l’avocat dans l’émission Apolline Matin, sur RMC. « Je réfléchis à cette loi sur les fausses informations. C'est une fausse information et on ne fait pas ça à la légère quand on est ministre de l’Intérieur ». En revanche, plutôt que pour diffamation, Me Vigier affirme être plus tenté par le fait de porter plainte, peut-être, « pour injure publique. C’est différent de la diffamation, c’est dit de manière dépréciative ».

Benzema réfléchit aussi à l'opportunité de porter plainte contre la sénatrice LR Valérie Boyer, qui a réclamé plusieurs types de sanction dans le cas où les accusations de Gérald Darmanin seraient avérées, comme le retrait de son Ballon d'or, mais aussi la déchéance de nationalité. Me Vigier évoque l'impossibilité juridique de ce dernier point. « J'ai lu quelque part qu'elle (la sénatrice Valérie Voyer) écrivait qu'il était binational. Il n'est que français et n'a jamais demandé, ni voulu avoir la nationalité algérienne. Sa mère est française. Envisager la déchéance de nationalité pour des nationaux natifs, si on remonte dans le temps de l'Histoire, c'est l'Allemagne nazie. Voilà où nous en sommes aujourd'hui dans cette course à la surenchère vers l'extrême droite et des propositions calamiteuses. Benzema est au milieu de ça, instrumentalisé avec tout ce qu'il est et ce qu'il représente, c'est infernal ».

Karim Benzema a déjà annoncé son intention de porter plainte contre la députée européenne Nadine Morano (LR) et le publicitaire Frank Tapiro, ces derniers ayant eux aussi réagit aux propos de l’ex attaquant français. Nadine Morano estimait, lundi sur CNews, que Benzema est « un élément de propagande du Hamas ». Sur l’antenne de I24, Frank Tapiro a quant à lui qualifié le Lyonnais de « complice du terrorisme. C'est un collabo ».