A partir du 15 septembre les soignants non-vaccinés seront sanctionnés annonce Jean Castex

Jean Castex

À compter du 15 septembre prochain, les soignants non-vaccinés seront sanctionnés. "Nous ne reculerons pas", a assuré Jean Castex sur RTL ce jeudi matin. Selon lui, la vaccination obligatoire des soignants est "une bonne chose".

Concernant la rentrée des classes en métropole, Jean castex a indiqué que le port du masque est maintenu dans les classes et les cours de récréation et que les capteurs de CO2 seront généralisés. Enfin, "pour les plus grands, la priorité sera au mois de septembre de vacciner ceux qui ne l'ont pas été durant l'été".

"Au moment où je m'exprime, le passe sanitaire en entreprise n'est pas d'actualité", a estimé Jean Castex, qui n'exclut pas un changement dans les semaines à venir si nécessaire.