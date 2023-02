Les Jeux olympiques d'été 2024 seront l'occasion de tester de nouvelles méthodes de surveillance, notamment la surveillance algorithmique. Cette dernière vise à utiliser l'intelligence artificielle pour repérer des comportements suspects.

Adoptée au Sénat fin janvier, l'expérimentation de ces caméras « intelligentes » durera jusqu'en 2025, aux abords des stades et dans les transports en commun à proximité. D'après le dernier baromètre « sécurité des Français » Fiducial/Odoxa, relayé par Le Figaro, les Français y sont très largement favorables. A la question « Êtes-vous favorable ou opposé(e) à l’usage de ces caméras intelligentes...? », 89% des plus de 1000 sondés se déclarent favorables à l'installation de tels outils dans les stades, contre 88% aux abords des stades, et 81% dans les transports publics. Mais au-delà du cadre sportif, 74% des personnes interrogées sont favorables à la surveillance algorithmique sur la voie publique.

Dans le cadre des JO 2024, ces caméras de surveillance, qui pourront être placées sur des drones, doivent aider les autorités à détecter des objets abandonnés, des mouvements de foule, ou encore des véhicules au comportant hasardeux. Mais la CNIL met en garde. En juillet 2022, la commission appelait à éviter toute « multiplication disproportionnée » de ces solutions, qui pourraient à ses yeux faire peser « des risques nouveaux sur la vie privée ».