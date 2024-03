+3% sur un an: l'inflation en février révisée en légère hausse

L'inflation a légèrement ralenti en France à 3% sur un an en février, après +3,1% en janvier, tout en accélérant sur le mois, a indiqué vendredi l'Institut national de la statistique (Insee), qui révise légèrement à la hausse ses premières estimations (2,9%).

Entre janvier et février, les prix ont augmenté de 0,9% après -0,2% en janvier, notamment en raison de « la forte accélération des prix de l’énergie ». La baisse de l'inflation sur un an est due notamment à « des effets de base », précise l'Insee, car les prix avaient fortement augmenté sur un mois en février 2023. Sur un an, les prix de l'alimentation augmentent de 3,6% en février, après +5,7% en janvier, ralentissant ainsi pour le onzième mois consécutif.

Les prix des services ont augmenté de 3,2% en février 2024 sur un an, comme en janvier, tandis que les prix de l'énergie ont fortement accéléré (4,3% en février 2024, après +1,9% en janvier), précise l’institut de la statistique. Les prix de l'électricité ont notamment bondi de 23,1% sur un an mais aussi de 9,3% sur le mois avec le « rétablissement partiel des taxes ».

En 2023, l'inflation en France avait ralenti à 4,9% en moyenne après 5,2% en 2022.