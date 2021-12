Des membres d'associations d'aide aux migrants se rassemblent autour d'une banderole où ils ont inscrit le nombre de morts (303), des personnes qui tentaient de rejoindre le Royaume-Uni.

Les autorités françaises ont formellement identifié 26 des 27 migrants morts lors du récent naufrage de leur embarcation lors d’une tentative de traversée de la Manche. Ce drame du 24 novembre est le naufrage le plus meurtrier depuis que les traversées de la Manche pour rejoindre les côtes anglaises se sont développées.

Les autorités françaises ont révélé que les victimes du naufrage du 24 novembre au large de la Manche ont été formellement identifiées. 26 des 27 migrants noyés étaient pour la plupart kurdes irakiens, éthiopiens, afghans, kurde d'Iran, somalien et égyptien, d'après des informations de la BBC.

Il s’agit de seize Kurdes d'Irak, quatre Afghans, trois Éthiopiens, une Somalienne, ainsi qu'un Iranien et un Égyptien. Un communiqué du procureur de Paris a précisé que parmi les personnes décédées, on compte 17 hommes âgés de 19 à 26 ans, sept femmes âgées de 22 à 46 ans, ainsi qu'un adolescent de 16 ans et un enfant de sept ans.

Les migrants avaient pris place dans un bateau pneumatique le 24 novembre à Loon-Plage, près de Grande-Synthe dans le Nord. Ils souhaitaient rejoindre les côtes anglaises. Deux hommes seulement avaient pu être secourus, un Kurde irakien et un Soudanais, d'après le ministère de l'Intérieur.

26 des 27 corps retrouvés ont été identifiés « formellement » grâce au travail de l'institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale (IRCGN) et du centre hospitalier de Lille, selon les précisions, dans un communiqué, de la procureure de Paris, Laure Beccuau.

La BBC s'est entretenue avec les familles de deux personnes décédées lors de ce naufrage, originaires de la ville de Rania, dans la région du Kurdistan irakien. Les deux amis ont chacun payé des milliers de dollars à des passeurs pour les aider à atteindre le Royaume-Uni.

Fin octobre, ils s’étaient envolés pour la Biélorussie et avait traversé la frontière de l'Union européenne avant d'atteindre la France.

Un nombre record de migrants ont tenté de rejoindre le Royaume-Uni sur des embarcations depuis la France cette année. Ces traversées et cette situation ont tendu les relations entre la France et le Royaume-Uni.

L'enquête de la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco) doit déterminer les conditions de ce naufrage qui restent floues.

Cinq personnes soupçonnées d'être des passeurs ont été interpellées, selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, mais sans lien avec les faits du 24 novembre.

Ce naufrage a suscité un vif émoi en Europe.