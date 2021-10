2022 : Eric Zemmour dépasse la droite dans un nouveau sondage pour l’élection présidentielle

Eric Zemmour sur le plateau de BFMTV lors de son débat avec Jean-Luc Mélenchon. Selon un nouveau sondage Ipsos Sopra-Steria pour Le Parisien France Info, Eric Zemmour devance les candidats Les Républicains pour 2022.

Alors qu’il n’est toujours pas officiellement candidat à l’élection présidentielle de 2022, Eric Zemmour multiplie les interviews et les déplacements dans le cadre de la promotion de son livre « La France n’a pas dit son dernier (publié aux éditions Rubempré). L’ancien éditorialiste de l’émission « Face à l’info » sur CNews était au cœur de l’actualité médiatique et politique ces derniers jours suite à sa participation à un débat avec Jean-Luc Mélenchon et suite à son entretien sur LCI avec Ruth Elkrief. Cette présence médiatique et dans le débat politique semble porter ses fruits au regard d’un nouveau sondage Ipsos Sopra-Steria pour Le Parisien France Info, dévoilé ce vendredi 1er octobre. Avec 15% des intentions de vote, Eric Zemmour devance pour la première fois le candidat Les Républicains quel qu’il soit (Michel Barnier, Valérie Pécresse ou Xavier Bertrand).

Eric Zemmour s’installe donc comme le troisième homme de la précampagne présidentielle. L’essayiste talonne Marine Le Pen, créditée de 16%.

Si l’élection présidentielle avait lieu dimanche et compte tenu des marges d’erreur, Eric Zemmour serait donc au bord de la qualification au second tour face à Emmanuel Macron. Le chef de l’Etat reste stable avec un socle de 24 à 27% des intentions de vote.

Xavier Bertrand obtiendrait 14% des suffrages. Valérie Pécresse et Michel Barnier sont distancés (12% et 11% respectivement).

Brice Teinturier, directeur délégué d’Ipsos, s’est confié à la rédaction du Parisien :

« Eric Zemmour est sur une dynamique, un mouvement fort qui va en s’accélérant puisqu’il double quasiment son score en l’espace de quinze jours, passant de 8 % à 15 % ».

Selon cette enquête, l’auteur du « Suicide français » progresse auprès de l’électorat d’extrême droite et de la droite classique. La sociologie de l’électorat d’Eric Zemmour et de Marine Le Pen se détacherait nettement et serait clairement identifiable d’après ce sondage.

Eric Zemmour rassemblerait les catégories sociales plus aisées (19% chez les CSP +), les cadres supérieurs et les plus diplômés, les habitants des métropoles et les plus âgés. Il obtient son meilleur score auprès des 35-59 ans.

Marine Le Pen parvient à mobiliser les catégories CSP -, les employés et les ouvriers, les habitants de petites villes ou ruraux, et les plus jeunes. Pour ces catégories sociales, l’essayiste apparaît comme « quelqu’un d’en haut, du système ».

Au regard des résultats de ce sondage, le parti Les Républicains est donc clairement menacé par une éventuelle candidature d’Eric Zemmour. Le journaliste capte une part importante de l’électorat qui avait voté pour François Fillon en 2017 (24%).

Selon Brice Teinturier auprès du Parisien, « plus que jamais les Républicains sont pris en étau entre Macron et Zemmour/Le Pen – de plus en plus Zemmour d’ailleurs ».