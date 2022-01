Christiane Taubira a annoncé ce dimanche 8 janvier qu'elle se soumettrait au résultat de la Primaire Populaire dans le cadre de la campagne pour l'élection présidentielle de 2022.

Lors d’un déplacement ce dimanche, Christiane Taubira a indiqué qu’elle allait se soumettre au résultat de la Primaire Populaire à gauche. L'ancienne ministre de la Justice a appelé les autres candidats de gauche à suivre sa décision. Mais Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon ont répété qu'ils n'y participeraient pas.

Christiane Taubira, qui « envisageait » de se présenter à l'élection présidentielle, a annoncé ce dimanche 8 janvier qu'elle se soumettrait au résultat de la Primaire Populaire. Cette initiative citoyenne est prévue du 27 au 30 janvier. L’ancienne ministre de la Justice s’est confiée sur ce sujet crucial pour 2022 et pour l’avenir de la gauche à l’occasion d’un déplacement ce dimanche à Bondy en Seine-Saint-Denis :

« J'accepte le risque de la démocratie. J'accepterai le verdict de la Primaire Populaire (...), dernière chance d'une union possible de la gauche. C’est la plus belle des légitimités. J'invite les autres candidats de gauche et écologistes à en faire autant. Il n’y a rien à craindre des électeurs de la Primaire populaire, qui sont épris de toutes les justices. Nous avons donc à accepter ce risque, pour ma part je l’accepte ».

Après avoir envisagé une primaire où s'engagent les différents candidats, le collectif de la Primaire Populaire a décidé d’évoluer suite au refus de plusieurs personnalités à gauche, en prévoyant une « investiture populaire », un vote de ses plusieurs centaines de milliers d'inscrits sur Internet.

Yannick Jadot a réitéré, ce dimanche sur France Info et France Inter, son refus de participer à la Primaire Populaire, qui « n'a de populaire que le nom ».

Jean-Luc Mélenchon, toujours ce dimanche sur RTL et LCI, a exprimé son refus de participer ou de se soumettre au résultat de la Primaire Populaire :

« Ce n’est pas mon affaire. Ce n'est pas d'union dont nous avons besoin parce qu'elle empêcherait la mobilisation ».

Par sa déclaration de dimanche, Christiane Taubira appelle donc les « citoyens qui veulent le changement à se bouger pour mettre un coup de pied aux fesses de ceux » qui refusent l’union, en s’inscrivant au vote de fin janvier, a expliqué son entourage.