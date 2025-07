Coup de filet mondial

158 arrestations et 1 194 victimes potentielles libérées lors d’une opération coordonnée dans 43 pays

Coordonnée par Interpol, Europol et Frontex et pilotée par l’Autriche et la Roumanie, l’opération internationale menée du 1ᵉʳ au 6 juin a mobilisé près de 15 000 policiers sur quatre continents. Les raids ont permis d’arrêter 158 suspects et d’identifier 1 194 victimes potentielles – originaires de 64 pays, majoritairement des femmes destinées à la prostitution et des enfants utilisés pour la mendicité ou des vols. Des réseaux ont été démantelés au Brésil, en Italie ou encore en Thaïlande, révélant l’ampleur mondiale d’un trafic humain estimé à 150 milliards de dollars par an.