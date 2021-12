15 pays dont la France dénoncent l'arrivée au Mali de mercenaires russes du groupe Wagner

Convoi au Mali

Après plus de trois mois de rumeurs et de pressions qui semblent donc s’être révélées vaines, les autorités françaises ont considéré, jeudi 23 décembre, qu’un certain nombre d’éléments matériels leur permettait d’affirmer officiellement que le controversé Groupe Wagner – jugé proche du Kremlin et qui n’apparaît jamais légalement – avait commencé un début de « déploiement de mercenaires » au Mali analyse Le Monde.

Une prise de position inattendue sur la forme – un communiqué conjoint de quinze pays dont la France – et périlleusesur le fond, une relative incertitude demeurant sur le profil et les intentions des hommes en uniforme observés au Mali ces derniers jours souligne Le Monde qui reste prudent.

L’ambiguïté est entretenue du côté russe comme du côté malien ajoute Le Monde en notant que lors d’une interview accordée au quotidien malien L’Essor, le 20 décembre, Abdoulaye Diop, le ministre des affaires étrangères, a, quant à lui, assuré qu’« il n’y a pas de contrat signé avec qui que ce soit. Notre politique n’est pas de fonder nos efforts sur une société de sécurité privée ».

Et Paris assure, pour l’heure, qu’il ne retirera pas ses soldatsprécise Le Monde.