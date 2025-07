IA et vacances

Voilà comment l’IA peut vous aider à planifier vos vacances (et ce qu'elle ne pourra pas faire à votre place)

Face à la profusion de décisions quotidiennes, beaucoup délèguent à l’IA la planification de vacances. Pour Alexander Polonsky, ces outils agissent comme les vieux agents de voyages : ils traduisent nos désirs et filtrent le surplus d’offres. Mais privés de bon sens et de données personnelles fines, les LLM restent limités ; l’humain doit donc contrôler chaque étape et protéger sa vie privée. L’IA vaut surtout comme passerelle sémantique, pas comme décideur autonome.