Emploi

147 000 créations et un chômage à 4,1 % : l’économie américaine résiste encore

Le marché du travail US déjoue encore les pronostics. En juin, 147 000 postes nets ont été créés, soit 40 000 de plus qu’attendu, tandis que le taux de chômage glisse à 4,1 % malgré une légère contraction de la population active. Le tableau reste contrasté : la santé concentre plus d’un quart des embauches et l’État fédéral licencie, mais les collectivités locales engrangent 80 000 nouveaux emplois, peut-être un refuge pour d’ex-fonctionnaires. L’industrie manufacturière, elle, perd 7 000 postes, premier dommage collatéral du bras de fer tarifaire engagé par la Maison-Blanche. Salaires (+0,2 % sur le mois, +3,7 % sur un an) et inflation demeurant contenus, la Réserve fédérale ne voit aucune urgence à abaisser de nouveau ses taux, au grand dam de Donald Trump, qui traite Jerome Powell de « mule obstinée ». Sur les marchés, le rendement du Treasury à dix ans bondit à 4,35 %, signe que les investisseurs misent sur un statu quo monétaire prolongé malgré la montée des risques commerciaux.