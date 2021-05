"La guerre civile couve en France et vous le savez parfaitement" nouvelle tribune de militaires publiée hier soir

14 Juillet

Une nouvelle tribune publièe par des militaires hier soir sur le site Internet de l'hebdomadaire Valeurs Actuelles qui explique : "Comme la précédente, le but de cette tribune n'est pas de mettre à mal nos institutions mais d'alerter sur la gravité de la situation".

Après la tribune publiée par des généraux en retraite, qui ont signé de leur nom, cette nouvelle tribune se présente comme rédigée par des militaires d'active plus jeunes dont un certain nombre ont connu le feu ennemi :

"Nous sommes de ce que les journaux ont nommé « la génération du feu ». Hommes et femmes, militaires en activité, de toutes les armées et de tous les grades, de toutes les sensibilités, nous aimons notre pays. Ce sont nos seuls titres de gloire. Et si nous ne pouvons pas, réglementairement, nous exprimer à visage découvert, il nous est tout aussi impossible de nous taire".

"Afghanistan, Mali, Centrafrique ou ailleurs, un certain nombre d’entre nous ont connu le feu ennemi. Certains y ont laissé des camarades. Ils ont offert leur peau pour détruire l’islamisme auquel vous faites des concessions sur notre sol."

"Nous voyons le communautarisme s’installer dans l’espace public, dans le débat public. Nous voyons la haine de la France et de son histoire devenir la norme".