Valérie Pécresse

Pour Valérie Pécresse, qui était l'invitée de France Inter ce lundi matin, Eric Ciotti, "c’est l’héritier de la droite de Charles Pasqua, elle répond à l’attente du moment, d’un électrochoc d’autorité, c’est ordre et liberté".

Eric Ciotti," aura évidemment une place spéciale et singulière dans ma campagne parce qu'il incarne cette 'droite Pasqua' que nous devons mettre à l'honneur"

Et elle précise que pour sa part, "Mon projet n'est pas un projet à l'eau tiède. Il ne sera pas édulcoré. Je serai une candidate de la droite assumée."

A 14h, Valérie Pécresse et Eric Ciotti se rendront à Saint-Martin-de-Vésubie, touchée en octobre 2020 par des inondations meurtrières lors de la tempête Alex.

"Aller dans le village d’Eric Ciotti pour mon premier déplacement, c’est prendre en compte la place qu’il a pris, et que ses idées ont prises. Notre famille s’appelle LR et elle veut gagner, et Eric Ciotti veut gagner." explique la candidate sur France Inter