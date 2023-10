"Zoo story" d'Edward Albee

JERRY : « ça vous embêtes quand je vous pose des questions ?

PETER : Oh, pas vraiment.

JERRY : Je vais vous dire pourquoi je fais ça. En fait, je parle pratiquement à personne, sauf de temps en temps pour dire une bière, s’il vous plaît“,“où sont les chiottes ?“, “ à quelle heure il passe le film ? “, ou alors “ me touche pas, toi !“, ce genre de trucs, quoi.

PETER : Je vous avoue que j’ai pas trop l’habitude de…

JERRY : Mais de temps en temps quand même j’aime bien parler à quelqu’un, parler vraiment, vous comprenez. Faire connaissance, tout savoir sur l’autre.

PETER [riant légèrement toujours pas très à son aise] : Et aujourd’hui, c’est moi le cobaye ? »