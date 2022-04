"Zoo ou l'assassin philanthrope" (d'après les animaux dénaturés) : un texte fort, compact et d’une lucidité foudroyante

Jean-Pierre Hané est chroniqueur pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

THÈME

• Douglas Templeton appelle un médecin pour faire constater en pleine nuit la mort de son fils, qu’il vient lui-même d’empoisonner avec de la strychnine. Mais à la grande surprise du médecin, cet enfant ne ressemble pas à un être humain mais s’apparente plutôt à une sorte de singe.

• Nous assistons dès lors au procès de cet homme, au cours duquel la question du caractère de « l’humain « est centrale. Qu’est-ce qui le définit ? Douglas Templeton a-t-il commis un meurtre ou s’est-il rendu coupable d’un acte de cruauté envers un animal ?

POINTS FORTS

• Un texte fort, compact, et d’une lucidité foudroyante, servi par une mise en scène inventive, rythmée, qui articule savamment et pertinemment toutes les techniques mises à disposition de la mise en scène.

• Une interprétation homogène et brillante, qui donne tous les contrastes de la difficulté de notre humanité avec ses contradictions.

• Un spectacle hypnotique mobilisant tout à la fois nos sens, nos émotions et notre intelligence.

• C’est donc à une expérience formidable qui se veut tout à la fois immersive et théâtrale que nous sommes conviés. Emmanuel Demarcy-Mota, avec cette nouvelle adaptation du texte de Vercors, nous plonge dans un abîme vertigineux sur notre condition d’homme. Il questionne cette hégémonie de notre minuscule espèce sur la nature, les animaux, les hommes, le monde.

QUELQUES RÉSERVES

Au vu des compliments enthousiastes, on se doute qu’il n’y en a guère...

ENCORE UN MOT...

• Le texte résonne formidablement aujourd’hui, au moment où la recherche de la permanence et de notre éternité entame une course folle, où les modifications génétiques résultant d’avancées scientifiques interrogent. Pourquoi cette volonté de transformation est-elle si acharnée, voire désespérée ? S’agit-il de santé, de mieux-être ? Pour qui et pour quoi ? À une époque où même la procréation et l’hybridation d’espèces peut se faire en laboratoire, l’homme sait-il au moins qui il est et ce qui le définit ?

• Eugénisme, asservissement des populations, régulations des naissances, droit de vie et de mort : tout est proposé à notre réflexion, et nous renvoie à notre condition première, et à la question de savoir qui nous sommes vraiment.

• Un texte important donc, à porter à la connaissance de nos jeunes, afin qu’ils se saisissent dès à présent de ces questions et s’interrogent sur leur avenir. Nous voilà face à nos responsabilités du monde que nous allons leur laisser.

• Une soirée forte, à ne pas manquer.

UNE PHRASE

Douglas templeton : « L’humanité est un club très fermé : ce que nous appelons humain n’est défini que par nous seuls.

Professeur Kreps : « Tous nos malheurs proviennent de ce que les hommes ne savent pas ce qu’ils sont et ne s’accordent pas sur ce qu’ils veulent être. »

L'AUTEUR

• Jean Bruller, dit Vercors (1902-1991), fut un humaniste et un grand résistant de la première heure. Pendant la Seconde Guerre mondiale , il crée clandestinement les éditions de Minuit et publie son roman le plus célèbre, Le silence de la mer.

• Homme de conviction, il est de tous les combats, anticolonialiste , profondément européen, il est l’ami de Sartre, Camus, Eluard. Ses positions politiques font de lui un farouche opposant aux récompenses et honneurs de toutes sortes (refus d’entrée à l’Académie française, renvoi de sa Légion d’honneur).

• En tant qu’éditeur, il soutiendra des auteurs comme Arthur Miller, Julian Huxley, Raymond Queneau, William Faulkner.

• Toute sa vie, il aura été un esprit libre.