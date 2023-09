YouTube est-il pire que TikTok ?

YouTube appartient à Google, une société qui a supprimé la clause "Don't be evil" de son code de conduite, ce qui explique en partie sa configuration algorithmique actuelle, que l'on peut qualifier de diabolique.

John Mac Ghlionn est chercheur et essayiste. Il s'intéresse à la psychologie et aux relations sociales, ainsi qu'aux dysfonctionnements sociaux et à la manipulation des médias. Ses travaux ont été publiés, entre autres, par le New York Post, le Sydney Morning Herald, Newsweek, National Review et The Spectator US.

Avec toute l'attention portée à TikTok, une application incontestablement dangereuse, il est facile d'oublier qu'il existe d'autres applications et plateformes de médias sociaux problématiques. Prenons l'exemple de YouTube. À y regarder de près, YouTube semble en fait être pire que TikTok.

Un tiers de la population mondiale utilise YouTube, la plateforme de streaming la plus populaire au monde. Selon des chercheurs de l'Australian Institute for Suicide Research and Prevention (AISRAP), les utilisateurs fréquents de YouTube présentent des niveaux d'anxiété, de dépression et de solitude plus élevés que ceux qui n'utilisent que rarement ou jamais la plateforme populaire. Les chercheurs Luke Balcombe et Diego De Leo ont constaté que les personnes les plus touchées étaient celles âgées de moins de 29 ans. Aux États-Unis, 96 % des utilisateurs de la génération Z (nés entre 1997 et 2012) ont un compte YouTube.

Fait inquiétant, les chercheurs ont également constaté que YouTube était loin d'en faire assez pour empêcher la promotion de contenus liés au suicide. Selon les auteurs de l'étude, l'algorithme de YouTube propose des recommandations et des suggestions basées sur les recherches précédentes, ce qui peut envoyer les utilisateurs sur un chemin sans fin rempli de contenus sanglants et de vidéos décrivant les meilleures méthodes pour se suicider.

Plus récemment, des chercheurs du Tech Transparency Project (TTP), une initiative de recherche de Campaign for Accountability (CfA), une organisation de surveillance non partisane et à but non lucratif, ont découvert que les algorithmes de YouTube orientent régulièrement les comptes de jeunes utilisateurs vers des contenus sur les armes à feu, les meurtriers de masse et des individus comme Jeffrey Dahmer, le célèbre tueur en série et déviant sexuel. Plus précisément, selon les chercheurs, YouTube recommande "des centaines de vidéos sur les armes à feu et la violence armée aux comptes de garçons intéressés par les jeux vidéo". Certaines des vidéos recommandées donnent des instructions explicites sur la manière de transformer des fusils en armes automatiques ; d'autres vidéos décrivent des fusillades dans des écoles. Il n'est pas surprenant que les comptes de joueurs qui ont visionné les vidéos recommandées par YouTube aient reçu un volume considérablement plus élevé de contenus liés aux armes à feu et aux fusillades que ceux qui n'ont pas visionné les vidéos recommandées. Les auteurs ont souligné le fait que de nombreuses vidéos violaient en réalité les politiques de YouTube en matière d'armes à feu, de violence et de protection de l'enfance. En outre, YouTube n'a pris aucune mesure apparente pour restreindre l'âge de ces vidéos.

YouTube exploite également YouTube Kids, une application vidéo et un site web pour les enfants qui, selon son site web, offre "un environnement plus confiné pour les enfants". Cependant, une autre étude du TTP a révélé que cet "environnement confiné" était incroyablement dangereux. Selon l'étude, YouTube Kids, qui compte 35 millions d'utilisateurs hebdomadaires, recommande régulièrement des vidéos sur la cocaïne et la méthamphétamine à des enfants de 3 ans. Les références à la fabrication et au trafic de drogue sont fréquentes. En outre, YouTube Kids propose également des contenus sur les régimes alimentaires dangereux, les armes à feu et le blanchiment de la peau - là encore, à des enfants de 3 ans.

Certains lecteurs seront choqués par ces résultats. Ne le soyez pas. Après tout, YouTube appartient à Google, une société qui a supprimé la clause "Don't be evil" de son code de conduite, ce qui explique en partie sa configuration algorithmique actuelle, que l'on peut qualifier de diabolique.

Luke Balcombe, l'un des auteurs de l'étude de l'Institut australien de recherche et de prévention du suicide, m'a dit que YouTube était en fait pire que TikTok, "parce qu'il a une base d'utilisateurs plus importante et plus diversifiée, une histoire plus longue et un contenu plus ancien". En outre, a-t-il ajouté, il possède "un algorithme de recommandation plus influent et plus personnalisé, ainsi qu'un système de modération du contenu plus complexe et plus opaque". Bien que TikTok ait également ses propres défis et controverses concernant son contenu et ses algorithmes, il est davantage axé sur les vidéos courtes, d'une durée comprise entre 1 minute et demie et 10 minutes. YouTube, quant à lui, permet aux vidéos de durer jusqu'à 12 heures. YouTube n'est pas seulement la plateforme de streaming la plus populaire au monde, c'est aussi le deuxième moteur de recherche le plus utilisé (après Google) et l'hôte de nombreuses communautés de médias sociaux. Les vidéos ont plus de chances de devenir virales sur YouTube que sur TikTok, et nombre d'entre elles ont tendance à contenir des contenus très douteux. Bien que TikTok soit coupable de promouvoir des contenus dangereux, le Dr Balcombe ne pense pas que l'application chinoise ait "la même ampleur et la même portée d'impact que YouTube sur la santé mentale et les questions sociales". À moins que les gouvernements du monde entier ne prennent des mesures urgentes, le Dr Balcombe pense que le "problème YouTube" ne fera que s'aggraver.

Ce qui nous ramène au titre de cet article : YouTube est-il pire que TikTok ? La réponse semble être oui. Aussi mauvais que soit TikTok, il possède au moins une classification 12+ (bien que les enfants de moins de 12 ans trouvent des moyens d'y accéder). Cependant, YouTube, par l'intermédiaire des Kids susmentionnés, attire les enfants dès leur plus jeune âge. Après avoir passé quelques années à digérer des contenus douteux sur YouTube Kids, les enfants "passent" ensuite à la plateforme sans doute la plus dangereuse au monde, YouTube. Pour ne rien arranger, aux États-Unis, Google et d'autres grandes entreprises technologiques tentent activement de faire échouer la législation de plusieurs États visant à rendre les environnements en ligne plus sûrs pour les enfants. YouTube, une plateforme "made in America", cause de réels dommages aux enfants de tous âges. Il est temps que les législateurs des États-Unis et d'ailleurs réagissent. Le temps presse.

Article publié initialement sur le site European Conservative et traduit avec leur aimable autorisation.