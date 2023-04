WaterTok : les tiktokeurs sont de plus en plus obsédés par l'eau. Et voilà pourquoi c’est inquiétant

L'application chinoise TikTok.

Atlantico : Une trend Tiktok appelée Watertok incite à consommer de l’eau aromatisée, souvent marketée comme sans calorie. Quels sont les risques derrière cette tendance pour la perte de poids ? Peut-il y avoir un risque à trop recourir au liquide et pas assez au solide ?

Marie Christine Boutron : L’équilibre entre boissons et nourriture solide est important. Dissocier les deux n’a aucun sens, il n’y a pas opposition mais complémentarité. L’excès de boissons peut effectivement être un problème, à l’extrême il s’agit de potomanie, trouble psychologique susceptible d’entraîner un déséquilibre ionique comme une hyponatrémie aux conséquences potentiellement graves pour la santé.

Comment expliquer la popularité de ce genre de tendances ? Est-ce dû à une mécompréhension des fonctionnements de l’organisme ?

Il est probable que les personnes à l’origine de ce type de message n’ont aucune formation médicale ou scientifique et cherchent essentiellement à créer du buzz sur les réseaux sociaux. Ils sont malheureusement très suivis par des personnes vulnérables en raison de leur jeunesse ou manque de formation de bon sens. Il est évident que boire au moins 1l à 1,5l d’eau par jour est indispensable à la santé notamment des reins, et plus si sport intense ou chaleur extrême.

Y-a-t-il un risque particulier pour les dents dans ce genre de produits ?

Ce qui est préconisé par les médecins et physiologistes est l’eau, les boissons comme le thé, le café ou les infusions de plantes non dangereuses, et sans sucre peuvent être assimilées à l’eau. Tout le reste, jus, boissons sucrées, ou édulcorées avec des édulcorants intenses, ou aromatisées avec des produits chimiques ne peuvent en aucun cas se substituer à l’eau et doivent être consommés exceptionnellement, ayant tous des inconvénients. En particulier les sodas contiennent souvent des acides forts qui sont déminéralisants pour l’organisme c’est-à-dire mauvais pour la santé dentaire et osseuse. Les sucres modifient le microbiote buccal et favorisent les caries dentaires. De plus, les boissons sucrées ou édulcorées sont associées à un risque accru de diabète pour les deux, et d’obésité pour les premières.

Comment garder le côté ludique de cette tendance en minimisant les risques ?

Il existe maintenant dans le commerce des infusions de plantes sans sucre à froid permettant de préparer une boisson agréable et sans risque mais les préparations maison de tisane secondairement refroidies, d’eau aromatisée de zestes de citron bio, menthe, basilic ou concombre sont très agréables et sans risque pour la santé.

