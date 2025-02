Atlantico business

Warren Buffett invite Donald Trump à se calmer et lui donne des conseils pour que « America great again »

La communication de Warren Buffett ne laisse jamais indifférent. À plus de 94 ans, son fonds d’investissement pèse plus de 1000 milliards de dollars, et ses prédictions lui ont valu une réputation d’Oracle de la finance mondiale. Sa dernière lettre aux actionnaires ne déroge pas à la règle.