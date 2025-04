Elay Shech s'intéresse à la philosophie de la physique, à la philosophie des sciences, à la philosophie des mathématiques et à l'histoire de la philosophie, ainsi qu'aux questions d'éthique biomédicale et environnementale. Ses travaux portent principalement sur la nature et le rôle des idéalisations et des représentations dans les sciences et, plus particulièrement, dans la physique de la matière condensée.