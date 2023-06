©

Voyage avec un âne : un "voyage" qui vaut le détour

Le spectacle Voyage avec un âne, de Maxime Bentegeat et Clémence Penicaut (mis en scène par Fanette Jouniaux et adapté de l’oeuvre de Robert Louis Stevenson) se donne jusqu’au 13 août, au théâtre Le Funambule-Montmartre, tous les mercredi, les samedi et les dimanche entre 16 et 21h selon les dates.