Vous voyez tout le monde partir en vacances mais ça n’est pas encore votre heure ? Bonne nouvelle, l’attente du départ est bénéfique en soi

Des touristes profitent de la plage.

Des chercheurs de l’Université de Vigo et du Karolinska Institutet ont étudié les bienfaits des vacances et de la période de l’attente de congés imminents sur le cerveau.

Atlantico : Le stress lié au travail est une réalité pour de nombreuses personnes. Comment les vacances peuvent-elles aider à réduire ce stress avant même qu'il ne commence ?

Juan Pérez Fernández et Roberto de la Torre Martinez : Comme vous l'avez mentionné, le travail représente un stress constant pour de nombreuses personnes. Ce stress prolongé produit des changements dans les circuits neuronaux et la libération de neurotransmetteurs dans le cerveau, ce qui peut contribuer à des déséquilibres émotionnels et cognitifs. Les symptômes qui en résultent sont la difficulté de concentration bien connue, l'anxiété ou, dans le pire des cas, la dépression.

Ce que font les vacances pour atténuer les effets négatifs du stress lié au travail, c'est d'augmenter les niveaux de dopamine, un neurotransmetteur impliqué dans les sentiments positifs. Lors d'activités agréables, telles que les vacances, le cerveau libère de la dopamine, créant des sentiments de bonheur et de satisfaction. La dopamine aide à rééquilibrer les systèmes dopaminergiques, qui sont impliqués dans la régulation de la motivation, de l'attention et des réponses émotionnelles. En favorisant ce rééquilibrage, les vacances peuvent avoir un impact positif sur le bien-être général, rendant les individus plus résilients au stress lié au travail lors de leur retour au travail.

Votre étude mentionne l'importance d'anticiper les vacances. Pouvez-vous expliquer comment cela peut avoir un impact positif sur la santé mentale et émotionnelle ?

Ceci est lié aux niveaux de dopamine et à sa libération. Comme je l'ai mentionné précédemment, lorsque nous faisons des actions et des activités qui sont bénéfiques et nous procurent du plaisir, notre cerveau et, plus précisément, la substance noire et l'aire tegmentale ventrale, libèrent de la dopamine afin de signaler une telle action positive. Fait intéressant, nous avons également développé la capacité d'apprendre l'utilité de l'anticipation, qui attribue de la valeur au temps passé à attendre une récompense. Ainsi, pendant cette période où nous attendons nos vacances, il y a aussi la libération de dopamine (et d'autres neurotransmetteurs) qui contribuent à réduire les niveaux de stress.

Le simple fait de planifier des vacances peut-il améliorer le bien-être général ? Quels sont les mécanismes psychologiques derrière cet effet ?

L'un des mécanismes associés aux avantages de planifier et de profiter des vacances est le système de récompense et la valeur attribuée à nos actions. Encore une fois, l'un des éléments clés est la dopamine.

Grâce à la libération de dopamine, notre cerveau attribue une valeur aux choses que nous faisons. Par exemple, lorsque nous effectuons bien notre travail et que nous sommes récompensés ou lorsque nous profitons de nos vacances, il y a une augmentation de la dopamine. Cela peut aussi se produire avec le simple fait de préparer ses vacances. Nous anticipons ce que nous ressentirons, et cette anticipation nous procure du plaisir grâce à la libération de ce neurotransmetteur.

Cela pourrait nous amener à penser que si nous passons toute notre vie à planifier des vacances, nous pourrions être heureux pour toujours. Cependant, ce n'est pas le cas. Lorsque ces attentes anticipées ne se matérialisent pas, ce que nous vivons (ainsi que des altérations d'autres neurotransmetteurs) est une baisse des niveaux de dopamine, même en dessous de nos niveaux quotidiens normaux. Cela conduit à un sentiment de frustration, entraînant la sensation opposée.

Comme vous pouvez le voir, c'est un équilibre intéressant, pas toujours facile à atteindre, qui détermine à quel point nous apprécions à la fois les vacances et leur préparation.

Certaines professions ou certains environnements de travail peuvent rendre difficile la prise de vacances régulières. Comment les employeurs peuvent-ils encourager une culture des vacances et aider leurs employés à en profiter pleinement ?

Il y a plusieurs facteurs, comme le fait d'être conscient que la performance des gens au travail n'est pas toujours stable et qu'elle diminue avec l'accumulation de fatigue et de stress. Bien que cela soit intuitif et soutenu par de nombreuses études, il semble que beaucoup de gens ne l'acceptent pas.

Il existe également des environnements de travail et des cultures où les vacances sont considérées comme inutiles, et ceux qui les prennent sont considérés comme peu disposés à travailler. Si vous êtes engagé dans quelque chose que vous aimez et qui vous passionne, pourquoi auriez-vous besoin de vacances, n'est-ce pas ? Ainsi, il est essentiel de normaliser l'idée que prendre des vacances est nécessaire à notre santé physique et mentale.

Bien que certaines entreprises le fassent déjà, l'option d'avoir du personnel responsable du bien-être mental de leurs travailleurs devrait être envisagée plus largement. Ces professionnels peuvent aider les employés à déterminer quand des vacances sont nécessaires et comment tirer le meilleur parti de leur temps libre en fonction de leurs préférences et de leur situation familiale.

En plus des vacances, l'étude évoque-t-elle d'autres moyens de favoriser le bien-être et la détente dans un environnement de travail souvent exigeant ?

L'article s'est principalement concentré sur l'influence des vacances sur notre cerveau, et nous n'avons pas discuté des moyens de promouvoir le bien-être ou la relaxation de manière indépendante. Cependant, il est important de souligner que le bien-être est une question très personnelle et que les gens tirent plaisir et plaisir de diverses activités en fonction de leurs préférences et intérêts individuels.