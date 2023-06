Voulez-vous savoir si vous êtes d’extrême droite ?

La chaîne CNews est souvent attaquée pour sa soi-disant proximité avec l'extrême droite.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Les symptômes de cette maladie sont nombreux. Des médecins s’en occupent. Ils ont pour nom Libération, France Culture, France Inter, Télérama, Les Inrocks ou Le Monde.

Ils font ce qu’ils peuvent pour vous guérir. Mais ils n’ont pas trouvé le médicament nécessaire ou le vaccin efficace. Alors vous restez d’extrême droite. Et cette maladie est contagieuse.

Voici les premiers signes qui devraient vous alerter. Vous préférez les livres de Houellebecq à ceux d’Annie Ernaux ? Vous êtes d’extrême droite ! Vous allez de temps en temps sur CNews ? Vous êtes d’extrême droite !

Vous détestez l’écriture inclusive ? Vous êtes d’extrême droite ! Vous pensez que Marion Maréchal n’est même pas moche ? Vous êtes d’extrême droite ! D’autres signes devraient également vous alarmer. Vous êtes touchés par le pèlerinage de Chartres ? Vous êtes d’extrême droite ! Vous vous insurgez contre la violence de l’ultra-gauche ? Vous êtes d’extrême droite ! Vous vous inquiétez des règlements de compte qui sont évidemment le fait d’une jeunesse un peu fougueuse ? Vous êtes d’extrême droite !

Vous n’êtes pas sensible au charme romantique des éoliennes ? Vous êtes d’extrême droite ! Vous préférez écouter l’Ave Maria de Gounod plutôt que les envoûtants rap de Booba ou de Médine ? Vous êtes d’extrême droite !

Vous êtes plus sensibles à la beauté de la cathédrale de Reims plutôt qu'à celle de la Grande Mosquée de Paris (notons toutefois que le thé à la menthe y est excellent) ? Vous êtes d’extrême droite !

Mais vous vous écriez en disant que vous n’êtes pas d’extrême droite. Les docteurs précités (Libération, France Culture, Le Monde …) qui se penchent à votre chevet pensent le contraire. Et ils ont obligatoirement raison, car ils ont fait des études.

Ainsi vont les choses, ainsi va la France, qui selon la définition des médecins précités devient majoritairement d’extrême droite. Alors, me direz-vous, à quoi servent ces médecins incapables de vous guérir ? À rien, sinon à se faire du bien à eux-mêmes ! Pour exister, ils ont besoin de faire exister l’extrême droite. C’est leur élixir de jouvence. Sans lui, ils sont perdus. Avec eux, un tout petit groupuscule d’ultra-droite devient une légion.

Certains de ces docteurs, plus doués que d’autres, ont ainsi décelé une autre maladie : le fascisme. Ça les rends heureux car plus il y a de fascistes, plus leur combat paraît méritant. Mais contre ça, ils ont un remède miraculeux : « no pasaran ».

Ils fonctionnent à la manière du malheureux soldat du Désert des Tartares de Dino Buzzati. Il passe son temps sur les remparts de son fort à guetter des ennemis qui ne viennent pas. Sa quête inutile dure des années. Et à la fin, désespéré par son ennui, il tombe malade et est hospitalisé. C’est à ce moment-là que les ennemis arrivent enfin !

Les mots « extrême droite » et « fascistes » ne sont là que pour donner un semblant de vie à Libération, au Monde, à France Culture… Et c’est ainsi que grâce à eux, la France devient d’extrême droite. Nous vous laissons apprécier si lire Atlantico est fascisant ou d’extrême droite.