Voulez-vous savoir si votre enfant sera un garçon ou une fille ?

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Non, il ne s’agit pas de telle ou telle position sexuelle qui favoriserait la naissance d’un enfant au sexe désiré. Pas plus que d’une prise de substances ou de médicaments qui donnerait le résultat espéré.

Le Planning familial a fait mieux et plus simple. Dès l’accouchement, ses médecins examineront le nouveau-né. Ils mesureront la longueur de son pénis ou de son clitoris. Et en fonction de la longueur, ils décideront s’il s’agit d’un mâle ou d’une femelle.

Si le pénis est lamentablement court, le nouveau-né sera versé dans la catégorie "filles". Si c’est le clitoris qui est ridiculement petit, l’enfant sera enrégimenté dans les garçons.

Mais si les deux sont de taille moyenne ? Alors le nouveau-né sera déclaré transsexuel. Et le Planning familial se propose de l'aider dans l’apprentissage de cette complexe condition humaine.

A contrario, si le pénis est énorme, des horizons radieux s’ouvrent devant le bébé : devenu grand, il pourra tourner dans des films pornographiques. Si tel est le cas du clitoris, nous ne savons pas, n’ayant pas étudié attentivement la question.

Pour ce qui est du sexe du Planning familial, nous avons une piste. Ses médecins hommes, femmes et transsexuels, sont dotés d’un gigantesque appendice qui s’appelle la connerie !