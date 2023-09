Voulez-vous savoir pourquoi le shit et l’islam font bon ménage ?

Ils sont des centaines de milliers à vivre dans des cités lugubres. Avec pour seul horizon la face blême des HLM. Nombre d’entre eux vendent des stupéfiants.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Ils sont des centaines de milliers à vivre dans des cités lugubres. Avec pour seul horizon la face blême des HLM. Nombre d’entre eux vendent des stupéfiants.

Leur vie est médiocre et sans espoir. Les plus malchanceux d’entre eux finiront avec quelques balles de kalash dans le ventre, les autres iront croupir à Fleury-Mérogis. Et les plus chanceux prendront l’avion pour Pattaya afin de se taper des putes thaïlandaises. Consciemment ou inconsciemment, ils savent que ce n’est pas une vie. Alors, pour échapper à cette grisaille, ils cherchent un surmoi. Et ce surmoi, ils le trouvent dans l’islam. En effet, tous les dealers sont de pieux musulmans. L’islam leur permet d’accéder à une autre vie. N’appartiennent-ils pas à une communauté planétaire, la oumma ?

Un catholique est un catholique. Un protestant est un protestant. Un juif est un juif. Un musulman est un milliard ! Ainsi ils pensent pouvoir échapper à leur misérable petite vie. Ils ne sont rien mais rêvent de puissance car ils appartiennent à la même communauté que les potentats du Golfe. Pour l’islam, ça ne change rien. Mais pour eux, ça change beaucoup. Les imams pourraient prélever une dime sur les ventes du shit...