Enfance

Voilà tout ce que nous savons désormais de la vie des enfants de l’âge de glace

Notre regard moderne projette volontiers sur l’enfant du Paléolithique une figure attendrissante, joyeuse et curieuse. Mais à travers les sépultures, les outils minuscules ou les dents usées retrouvées dans les grottes, une autre vérité émerge : celle d’une enfance rude, ritualisée, parfois fonctionnelle, et toujours construite par les adultes. Pour Ludovic Slimak, l’enfant paléolithique n’est pas un petit d’homme universel : il est le reflet des sociétés qui le façonnent, entre transmission, domination et fantasmes modernes.