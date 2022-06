Voilà pourquoi maintenir l’eau de votre piscine limpide vous coûtera beaucoup plus cher cet été

Une piscine publique à Sansais-La-Garette, dans l'ouest de la France. 31 mai 2022

Atlantico : Les beaux jours reviennent et de plus en plus de piscines sont en eau. Pour garder une eau limpide, rien de mieux qu’une tablette de chlore. Pourtant, on observe une hausse des prix de ces produits depuis maintenant un moment. En 2020, aux Etats-Unis, un seau d’environ 15 kg coûtait 99 dollars contre 200 aujourd’hui. Comment l’expliquer ?

Michel Ruimy : Cette hausse vertigineuse des pastilles de chlore résulte de la combinaison de deux mouvements.

Tout d’abord, une demande vigoureuse initiée lors de la pandémie de la Covid-19 : la crise sanitaire a déclenché, aux Etats-Unis, une poussée des dépenses de rénovation de la maison et une flambée des achats de piscines résidentielles tout en incitant un certain nombre de propriétaires à profiter de leur piscine.

Elle est, dans un deuxième temps, la conséquence d’une offre contrainte. A la suite de l’ouragan Laura (août 2020), un incendie a détruit l’usine BioLab, à Lake Charles (Louisiane), un des plus importants producteurs domestiques de comprimés de chlore (trichlore), ce qui a provoqué une pénurie dans l’approvisionnement.

Que se passe-t-il concrètement sur le marché du chlore ? Comment expliquer que l’offre soit aussi contrainte ? La situation est-elle partie pour durer ?

Même si un porte-parole de KIK Consumer Products, société mère de BioLab, a déclaré qu’il investirait 170 millions de dollars pour qu’après sa reconstruction envisagée à la fin de l’été 2022, la capacité de production de la nouvelle structure soit accrue de plus de 30%, l’incendie de BioLab, n’a laissé, sur le marché, que deux fournisseurs : Pétrole Occidental et Clearon Corp qui doivent répondre à la demande globale en chlore, l’un des trois principaux ingrédients des comprimés de trichlore, avec la soude caustique et l’urée.

L’offre s’est donc contractée d’autant que Olin Corp, le plus grand producteur mondial de chlore alcalin, a réduit la capacité de production de ses usines de McIntosh (Alabama), de Freeport (Texas) et de Plaquemine (Louisiane) pour manque de rentabilité suffisante (coûts élevés et faible rendement) et qu’OxyChem, une division d’Occidental Petroleum Corp, a, dans le même temps, fermé une usine de chlore et de soude caustique à Niagara Falls (État de New York).

Ceci n’est pas sans conséquence car le chlore est également utilisé dans la fabrication du PVC (vinyle), qui a des applications dans la construction et la confection de produits dont le prix est bien plus élevé que celui des tablettes de piscine. La quantité de chlore d’origine nord-américaine disponible pour les fabricants américains de trichlore a diminué d’environ 20%.

Malgré certains inconvénients (élément très réactif et puissant oxydant donc difficile à transporter sur de longues distances), le chlore importé pourrait permettre de combler une partie de l’écart, mais son prix est plus élevé en raison de coûts supplémentaires (transport, manutention, droits de douane, droits antidumping dans certains cas…).

Entre-temps, le coût de l’urée a été multiplié par 4 du fait de l’impact de l’invasion de l’Ukraine par la Russie sur les exportations de ces deux principaux producteurs d’un produit de base principalement utilisé comme engrais.

Au final, compte tenu de cette dynamique d’approvisionnement difficile et de la persistance d’une demande robuste, il est peu probable que le prix du trichlore diminue en 2023. Cette pression sur les prix des matières premières va vraisemblablement provoquer un changement durable dans la mesure où les délais d’approvisionnement s’allongent de plus en plus.

Outre son utilisation dans les piscines, quels sont les usages du chlore ? Faut-il s’attendre à des pénuries dans d’autres secteurs ? Peut-il y avoir des conséquences plus graves qu’une eau trouble ?

Le chlore n’est utilisé, sous sa forme originale, que pour traiter et maintenir l’eau d’une piscine propre. Il est difficile de faire un inventaire complet des usages et applications du chlore et de ses dérivés, étant donnée la multiplicité des produits chlorés et la grande variété des applications dans de nombreux secteurs de l’économie. Il n’en demeure pas moins que le chlore est l’une des bases de l’industrie chimique tant pour ses applications directes (il est utilisé dans 60% de produits chimiques) que pour son sous-produit : la soude caustique, utilisée dans de très nombreux produits (lessives, savons, pâte à papier...).

Cette pénurie pourrait conduire à la fermeture partielle d’entreprises et d’installations de production et de fabrication, entraînant un ralentissement de l’activité économique. Toutefois, de nouvelles capacités de production au Moyen-Orient et en Asie du Sud-est (Inde, Chine) sont en train de perturber la structure traditionnelle du commerce sachant la croissance du marché du chlore en Europe est moins importante que dans les autres régions du monde en raison de réglementations gouvernementales strictes.

À moyen terme, les principaux moteurs du marché seront vraisemblablement la demande croissante des industries pharmaceutiques et agrochimiques et la forte consommation de PVC du secteur de la construction.