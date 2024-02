Voilà pourquoi le jour supplémentaire d’une année bissextile est le 29 février et pas le 32 décembre

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le jour supplémentaire de l'année bissextile tombe le 29 février, une date étrange au milieu de l'année, et non à la fin de l'année, le 32 décembre ?

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le jour supplémentaire de l'année bissextile tombe le 29 février, une date étrange au milieu de l'année, et non à la fin de l'année, le 32 décembre ?

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le jour supplémentaire de l'année bissextile tombe le 29 février, une date étrange au milieu de l'année, et non à la fin de l'année, le 32 décembre ? Il y a une réponse simple et une autre un peu plus complexe.

Commençons par la réponse simple. Plusieurs cultures anciennes (y compris les premiers chrétiens) croyaient que le monde avait été créé au printemps et que le mois de mars marquait donc le début de l'année. Cela signifie que lorsque le calendrier romain ajoutait un jour supplémentaire en février, il ajoutait en fait un jour à la fin de l'année. La réponse est donc simple : nous plaçons le jour bissextile à la fin du mois de février parce que les Romains l'ont fait.

Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Les Romains n'ajoutaient pas un jour supplémentaire le 29 février, mais le 24 février, et c'est là que commence la réponse plus compliquée. Les Romains tenaient un calendrier en comptant à rebours à partir de moments précis du mois, les kalendes (1er mars), les nones (7 mars) et les ides (15 mars). Dans la pièce de Shakespeare, Jules César a reçu la célèbre consigne suivante : "Méfiez-vous des ides de mars", également connues sous le nom de 15 mars, le jour de son assassinat.

Si les Romains commençaient à compter à partir du premier jour de mars, qu'ils appelaient la kalende, et qu'ils avançaient à rebours, leurs jours progresseraient rétrospectivement comme suit : la kalende est le 1er mars, la deuxième kalende est le 28 février, la troisième kalende est le 27 février et ainsi de suite jusqu'au 24 février, qui est la sixième kalende du mois de mars. Lors d'un jour bissextile, ils ajoutaient une deuxième sixième fin de mars, qu'ils appelaient le "jour bissextile", c'est-à-dire le deuxième sixième jour. Dans des écrits plus anciens de diverses natures, vous verrez encore des gens appeler le jour bissextile, le 29 février, le jour bissextile.

Les moines et le jour bissextile

Cette pratique consistant à ajouter un jour bissextile en février s'est poursuivie au Moyen Âge et a été enseignée dans les classes monastiques. Au XIe siècle, l'érudit anglo-saxon Byrhtferth of Ramsey expliquait à ses étudiants : "Le jour bissextile est ainsi appelé parce que bis est 'deux fois' et que le jour bissextile est 'deux fois' : "[Le jour bissextile] est ainsi appelé parce que bis signifie "deux fois" et sextus "sixième", et parce que cette année-là, nous disons aujourd'hui "sixième calende de mars" [24 février] et le lendemain, nous disons à nouveau "sixième calende de mars" [25 février]".

Les étudiants de Byrhtferth étaient des moines et des prêtres, et ils avaient besoin de connaître le jour bissextile pour pouvoir calculer correctement les fêtes religieuses comme Pâques. Pâques est difficile à calculer parce que c'est le premier dimanche, après la première pleine lune, après l'équinoxe de printemps (le 21 mars au Moyen-Âge, le 20 mars aujourd'hui).

Si vous ne tenez pas compte du jour bissextile, vous placerez également l'équinoxe de printemps le mauvais jour et, soudain, votre paroisse célébrera toute une série de fêtes religieuses, du mercredi des Cendres au Carême, en passant par la Semaine sainte et la Pentecôte, le mauvais jour.

Pour Byrhtferth et ses contemporains, célébrer ces fêtes sacrées le mauvais jour n'était pas une mince affaire. Ils pensaient que le calcul correct du temps se trouvait dans le tissu même de l'univers.

Byrthtferth était connu pour ses diagrammes élaborés et celui-ci (à gauche) est son plus célèbre. Ce diagramme montre la correspondance cosmique entre les périodes de l'année (représentées dans le circuit extérieur par les signes astrologiques), les équinoxes et les solstices étant placés aux angles.

En se déplaçant vers le losange intérieur, on voit les quatre éléments (terre, vent, feu et eau), les quatre étapes de la vie d'un homme (jeunesse, adolescence, maturité et vieillesse) et les quatre saisons.

Le losange intérieur représente les quatre directions cardinales en grec (nord, sud, est et ouest), placées de telle sorte qu'elles épellent "Adam", ce qui fait référence au premier homme, mais aussi à la nature humaine du Christ. L'ensemble de ce schéma montre comment les éléments de la terre et du ciel sont en relation et en équilibre avec le Christ au centre et liés à l'extérieur par le temps, qui contrôle et ordonne le monde.

Pour Byrhtferth et de nombreux ecclésiastiques médiévaux comme lui, le calcul correct des dates ne se limite pas à l'observation correcte des fêtes religieuses : il s'agit d'honorer le rôle de Dieu dans la création de l'univers.

La classe monastique de Byrhtferth montre également pourquoi la simple réponse "parce que les Romains l'ont fait" ne suffit pas à expliquer pourquoi nous insérons toujours ce jour bissextile en février, près de 1 600 ans après la chute de Rome.

À tout moment, le jour bissextile aurait pu être remplacé par une date plus logique dans un calendrier moderne. Cependant, la date devait rester en février pendant tout le Moyen-Âge - et elle l'est toujours - afin que le jour supplémentaire soit inséré avant l'équinoxe de printemps et que les célébrations de Pâques soient respectées.

Cet article est initialement publié par The Conversation.