Voilà pourquoi la sortie du nouveau Zelda excite autant les gamers

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom sur Nintendo Switch connaît un succès fulgurant à travers le monde.

Grâce à The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom sur Nintendo Switch, les joueurs ont pu replonger dans les terres d’Hyrule de Breath of the Wild et découvrir une formule encore plus ambitieuse.

Que vous soyez un joueur expérimenté ou simplement curieux de l'attrait des jeux en monde ouvert, le dernier opus de Nintendo dans la longue franchise Zelda (35 ans), Tears of the Kingdom propose un voyage solo captivant à travers un monde complexe conçu .

Mais pour beaucoup, le genre du monde ouvert est un mystère. Étant un joueur depuis plus de 40 ans et ayant joué au dernier Zelda pendant plus d'heures que je ne veux le dire, je voulais me plonger dans les jeux du monde ouvert, ce qui rend les mondes ouverts captivants et le processus de création de ces jeux expansifs.

Pensez à un jeu en monde ouvert comme si vous pénétriez dans un monde virtuel où vous pouvez aller où vous voulez, faire ce que vous voulez et vous lancer dans des aventures passionnantes dans un monde de jeu immense et détaillé avec beaucoup de choses à découvrir et des missions à accomplir.

Bien qu'il y ait une intrigue globale à laquelle adhérer, dans un jeu en monde ouvert, les joueurs peuvent choisir d'ignorer bon nombre de ces structures narratives et de suivre leur propre chemin et de tracer leur propre chemin.

World building : créer des mondes de jeu immersifs

Il ne fait aucun doute que les jeux du monde ouvert sont populaires et le dernier opus de la série Zelda acclamée par la critique ne fait pas exception. Il s'est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires dans le monde au cours des trois premiers jours, devenant ainsi le jeu Nintendo Switch le plus vendu aux États-Unis.

Le premier jeu en monde ouvert est souvent attribué au jeu textuel Colossal Cave Adventure de 1976. Parmi les autres jeux populaires récents en monde ouvert, citons Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto V, Elden Ring et The Elder Scrolls V: Skyrim.

Les concepteurs de jeux investissent des efforts considérables dans la création de jeux en monde ouvert avec des environnements complexes et crédibles. Ils sont remplis de traditions et d'histoires riches, permettant aux joueurs d'aborder le jeu et ses défis dans leur propre ordre et manière - une caractéristique des jeux en monde ouvert. Mais créer ces grands jeux est une entreprise importante qui nécessite de grandes équipes de développement avec une vision partagée.

Dans Tears of the Kingdom, le jeu excelle dans la construction de trois niveaux mondiaux distincts : le ciel, la surface et les profondeurs. Il y a aussi plus de 152 mini niveaux ou sanctuaires. Chaque niveau présente une atmosphère et des défis uniques, incitant les joueurs à explorer et à découvrir leurs secrets. L'attention portée aux détails dans les environnements du jeu et la profondeur de ses traditions contribuent à une expérience vraiment immersive.

L'une des caractéristiques déterminantes des jeux en monde ouvert est l'attention méticuleuse portée à la construction du monde. La construction d'un monde captivant permet aux joueurs de ressentir un sentiment d'immersion et d'engagement alors qu'ils s'investissent dans le monde du jeu et ses habitants. Il ajoute de la profondeur, de la richesse et de la crédibilité à l'expérience de jeu, encourageant l'exploration, la narration et l'agence des joueurs dans l'environnement virtuel.

Façonner le récit

Bien que Tears of the Kingdom soit construit sur les épaules de son prédécesseur Breath of the Wild, le jeu ressemble à une vaste amélioration, s'appuyant sur la réussite du jeu précédent.

Les joueurs ont le choix en termes de quêtes entreprises, d'ordre de résolution de la quête et d'itinéraires qu'ils empruntent, ajoutant une couche de personnalisation à leur gameplay. Ces choix influencent l'interaction du joueur avec les personnages et la progression globale du jeu. Mais c'est dans la nouvelle mécanique de construction que Tears of the Kingdom se hisse au sommet du peloton et amplifie l'agence exceptionnelle des joueurs.

Les interactions avec des personnages, des environnements et des objets non jouables jouent un rôle crucial dans les jeux en monde ouvert. S'engager avec les personnages à travers le dialogue et accomplir des quêtes pour eux améliore l'immersion et le sentiment de connexion avec le monde du jeu. De plus, la possibilité de manipuler des objets et de résoudre des énigmes ajoute de la profondeur à l'expérience de jeu.

Tears of the Kingdom introduit des mécanismes de puzzle innovants et la construction d'objets grâce à la nouvelle capacité Ultrahand, offrant aux joueurs une gamme variée d'interactions et de façons de s'engager avec le monde. Des armes personnalisées aux véhicules élaborés sous forme de chars de combat volants, la seule limite dans le jeu est l'imagination du joueur et la collecte de suffisamment de matériaux.

C'est ce système sans limites qui distingue le jeu. Vous pouvez résoudre des énigmes de manière infinie. Par exemple, le jeu a peut-être voulu que vous créiez un pont, mais à la place, vous construisez une plate-forme volante avec une fusée. Le frisson est dans la découverte et l'exploration de la mécanique et l'application de celle-ci dans le monde.

Défis et équilibre

Il y a eu de nombreuses critiques sur les mondes ouverts au fil des ans, les critiques soulignant à quel point les jeux du monde ouvert peuvent être vastes et vides, clonant simplement d'autres jeux ou ne respectant pas le battage médiatique.

Alors que les jeux en monde ouvert offrent d'immenses opportunités de gameplay immersif, ils présentent également des défis uniques. La répétition, les objectifs peu clairs et les performances techniques sur du matériel vieillissant sont quelques-uns des problèmes que les développeurs doivent résoudre pour garantir une expérience de jeu satisfaisante.

Tears of the Kingdom démontre des performances impressionnantes sur le matériel vieillissant du commutateur, mais maintenir un équilibre entre un monde vaste et un contenu attrayant est un défi constant pour les concepteurs de jeux. Trouver le bon équilibre est crucial pour éviter de submerger les joueurs et maintenir leur intérêt.

Les mondes ouverts resteront

À mesure que le monde des jeux vidéo évolue, les jeux en monde ouvert joueront sans aucun doute un rôle important dans l'élaboration de l'avenir du divertissement interactif.

En comprenant les subtilités de la conception de jeux dans ce genre, les joueurs, les professionnels de l'industrie et les passionnés peuvent obtenir des informations précieuses sur le paysage immersif et en constante expansion du jeu en monde ouvert.

Ainsi, que vous soyez un joueur expérimenté ou simplement curieux de l'attrait des jeux en monde ouvert, Tears of the Kingdom propose un voyage captivant à travers un monde de jeu complexe. Embrassez l'aventure, explorez les possibilités et découvrez les merveilles qui vous attendent dans le domaine du jeu en monde ouvert.

Cet article a été publié initialement sur le site de The Conversation : cliquez ICI