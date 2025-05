ÉNERGIES

Voilà pourquoi la puissance qui contrôlera demain la production de terres rares contrôlera aussi le monde

L’accord sur les terres rares signé entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky entre en vigueur ce 23 mai, dans un contexte de rivalité croissante entre la Chine et l’Occident. Alors que Pékin domine massivement l’extraction, le raffinage et l’exportation de ces métaux cruciaux pour les industries militaire et technologique, les États-Unis tentent de sécuriser de nouvelles sources, de l’Ukraine à l’Afrique. Mais malgré des efforts multipliés, la dépendance stratégique à la Chine reste quasi totale, et l’issue de cette guerre géoéconomique pourrait redéfinir l’équilibre mondial.