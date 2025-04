Ingénieur chevronné avec plus de 10 ans d'expérience, Emmanuel Olugbade est spécialisé dans la science des matériaux computationnelle, en particulier la modélisation des batteries et la découverte de matériaux guidée par l'IA. Sa force principale réside dans la conduite de simulations DFT et MD à l'échelle du continuum afin d'analyser les performances des matériaux et des systèmes telles que le transport de charge et la conductivité ionique.