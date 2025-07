Arme anti dégénérescence cognitive

Voilà comment le régime alimentaire MIND peut vous aider à préserver la santé de votre cerveau

Conçu pour préserver la santé cérébrale, le régime MIND associe fruits, légumes à feuilles, noix, poissons gras et huile d’olive tout en limitant sucres, sel et viandes rouges. Plusieurs études observationnelles montrent qu’un suivi strict de ce plan alimentaire ralentit le déclin cognitif, diminue les plaques amyloïdes et pourrait abaisser de plus de 50 % le risque d’Alzheimer. Malgré la prépondérance de données issues de questionnaires alimentaires, un essai randomisé a déjà observé un gain de mémoire et d’attention chez des femmes. Pour protéger votre cerveau, de simples ajustements, cinq portions quotidiennes de légumes et fruits, légumineuses, poissons en conserve et cuisson légère, suffisent à se rapprocher du MIND.